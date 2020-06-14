، أرقام مبشرة تسجلها تبوك خلال مؤتمر "الصحة" حول مستجدات كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعافي محافظتي "تيماء" و"حقل" ومركز "أشواق" وانخفاض بالحالات النشطة

أرقام مبشرة أعلنت عنها وزارة الصحة اليوم الأحد، في مؤتمرها عن مستجدات كورونا، بشأن الحالات الجديدة المسجلة بمنطقة تبوك، وكذلك الحالات النشطة وعدد المتعافين.

وشهدت تيماء وحقل ومركز ‎أشواق التابع لمحافظة ضباء، تعافي جميع الحالات المصابة بالفيروس، فيما سجلت محافظتا ‎الوجه و البدع حالة واحدة فقط.

من جهة أخرى، انخفض عدد الإصابات النشطة في مدينة تبوك لـ 138 إصابة بعد الإعلان اليوم، عن تسجيل 96 حالة تعافٍ، كما انخفض عدد الحالات النشطة في أملج لـ 6 حالات، وفي ضباء انخفض عدد الحالات إلى 11 حالة نشطة.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة بالمملكة حتى الآن 127541 حالة.فيروس كورونا الجديد