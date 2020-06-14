محمد بن مسعود - الدمام - 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة. فيروس كورونا الجديد 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:29 PM Advertisements 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس ويبلغ عدد المتعافين 663 الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961 الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 961 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات توزعت على 7 حالات مخالطة لمصابين، وحالة قادمة من دولة عربية، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 4 حالات شفاء لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة. الكلمات المفتاحية ، الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 961 ،

المصدر : الخليج 365

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