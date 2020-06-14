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تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مجدداً وتحديدًا في الرابع من أغسطس المقبل، بعد التوقف منذ 15 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)
وينطلق الدوري بمباريات الجولة 23 يومي 5,6 أغسطس المقبل، حيث سيكون "ديربي العاصمة" هو قمة الجولة، والذي سيجمع المتصدر الهلال والوصيف النصر، في لقاء مثير، ستحدد نتيجته الفريق الأقرب للقب، بعد توسيع الفارق النقطي بين الطرفين، في حال كسب الهلال اللقاء إلى 9 نقاط، فيما سيقلص النصر الفارق إلى 3 نقاط في حال تخطي المتصدر والاقتراب أكثر من التربع على قمة الترتيب .
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:15 PM
عجلة الدوري تدور في الرابع من أغسطس
تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مجدداً وتحديدًا في الرابع من أغسطس المقبل، بعد التوقف منذ 15 مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19)
وينطلق الدوري بمباريات الجولة 23 يومي 5,6 أغسطس المقبل، حيث سيكون "ديربي العاصمة" هو قمة الجولة، والذي سيجمع المتصدر الهلال والوصيف النصر، في لقاء مثير، ستحدد نتيجته الفريق الأقرب للقب، بعد توسيع الفارق النقطي بين الطرفين، في حال كسب الهلال اللقاء إلى 9 نقاط، فيما سيقلص النصر الفارق إلى 3 نقاط في حال تخطي المتصدر والاقتراب أكثر من التربع على قمة الترتيب .
، قمة الجولة 23 تجمع الهلال والنصر.. لا مجال للتفريط ،
المصدر : الخليج 365
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