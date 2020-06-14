محمد بن مسعود - الدمام - 14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:16 PM زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالًا بقوة 5.7 درجة ضرب ولاية بينغول شرق تركيا. الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب شرق تركيا ،

المصدر : الخليج 365

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