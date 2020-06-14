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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ195 موزعة على 21 مدينة تتبع منطقة عسير.
وسجلت خميس مشيط 63 حالة، وأبها 53 حالة، ومحايل عسير 16 حالة، وبيشة 13 حالة، رجال ألمع 7 حالات، والمجاردة 6 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، سراة عبيدة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وأحد رفيدة 4 حالات، والمضة 3 حالات، وتثليث حالتين، والحرجة حالتين، والفرشة حالة واحدة، والنماص حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وبللسمر حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة، ووادي بن هشبل حالة واحدة، والبشائر حالة واحدة، وتبالة حالة واحدة.فيروس كورونا الجديد
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 06:18 PM
63 حالة في خميس مشيط و53 في أبها
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.
وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس؛ أن حالات الإصابة الـ195 موزعة على 21 مدينة تتبع منطقة عسير.
وسجلت خميس مشيط 63 حالة، وأبها 53 حالة، ومحايل عسير 16 حالة، وبيشة 13 حالة، رجال ألمع 7 حالات، والمجاردة 6 حالات، وظهران الجنوب 6 حالات، سراة عبيدة 6 حالات، وسبت العلاية 6 حالات، وأحد رفيدة 4 حالات، والمضة 3 حالات، وتثليث حالتين، والحرجة حالتين، والفرشة حالة واحدة، والنماص حالة واحدة، والقحمة حالة واحدة، وبللسمر حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة، ووادي بن هشبل حالة واحدة، والبشائر حالة واحدة، وتبالة حالة واحدة.
، عسير.. 195 إصابة جديدة بكورونا في 21 مدينة ،
المصدر : الخليج 365
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