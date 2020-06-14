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ما زالت الطائف تُسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات، وذلك بمُعدل وفاة يوميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المحافظة للوفاة الـ 12 لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، وفي المُقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2613 إصابة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة.
ووصل عدد المُتعافين من الفيروس 1722 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 879 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.فيروس كورونا الجديد
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 05:56 PM
عدد المُتعافين من الفيروس يصل 1722 حالة
ما زالت الطائف تُسجل ارتفاعًا بأعداد الوفيات، وذلك بمُعدل وفاة يوميًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل المحافظة للوفاة الـ 12 لمُصاب بفيروس كورونا منذُ بدء الجائحة، وفي المُقابل بلغ إجمالي الإصابات على مستوى المحافظة 2613 إصابة، بعد تسجيل 74 إصابة جديدة.
ووصل عدد المُتعافين من الفيروس 1722 حالة بعد تسجيل 35 حالة تعافٍ جديدة، في حين لا يزال 879 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة.
، الطائف تُسجل الوفاة الـ 12 بكورونا .. وإجمالي الإصابات بلغ 2613 ،
المصدر : الخليج 365
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