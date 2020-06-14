شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:12 مساءً, 14 يونيو 2020 م المناطق - واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمره الكريم بتسمية سبعة من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي ، وما تحظى به النيابة العامة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وقال معاليه : “إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين”، سائلاً المولى – عز وجل – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.