شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ متحدث الصحة : خطة عودة الحياة مستمرة باستثناء بعض المواقع والان نبدء بالتفاصيل

- هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة نتيجة المخالطة

- القدرة الاستيعابية التي توفرها المملكة تواكب المرحلة الحالية

-90% من الحالات الحرجة مسجلة في هذه المناطق

قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن ‏خطة عودة الحياة في ٢٩ شوال مستمرة في جميع مناطق المملكة باستثناء بعض المواقع والتي تخضع للمتابعة، وأن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1 ، ولكن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية

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وأكد العبد العالي أن القدرة الاستيعابية التي توفرها المملكة تواكب المرحلة الحالية ، وأننا أمامنا مسارين، قد يرتفع معدل نمو العدوى، إذا واصل المجتمع عدم التقيد والالتزام، وبإمكاننا العودة للانخفاض بأيدينا

وقال متحدث الصحة أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة ورصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة مستمر، وهناك متابعة دائمة لها.

واشار إلى أن خدمة «تباعد» من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس وهي عالية الخصوصية لسرية المعلومات للأفراد