كيف يتعرف تطبيق تباعد على مصابي كورونا وينبه المخالطين؟

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يمثل تطبيق تباعد الذي أطلقته هيئة الذكاء الاصطناعي اليوم أحد أهم الأدوات التقنية التي تعمل على المساهمة في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقد سبق تطبيق تباعد عدد من التطبيقات التي تلبي نفس الفكرة مثل تطبيق تطمن الذي يساعد على إجراء فحص كورونا وتطبيق توكلنا التطبيق المعتمد للحصول على تصريح تنقل أثناء ساعات منع التجول.

“متابعات الخليج 365” تقدم فيما يلي عددًا من الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول تطبيق تباعد.

ما هو تطبيق تباعد ؟

تطبيق تباعد من الخدمات الجديدة، التي يتاح من خلالها للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة، إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس.

أين يمكن تحميل تطبيق تباعد ؟

يتاح التطبيق حاليًا على متجر التطبيقات في آبل من خلال هذا الرابط التالي (هنا) فيما سيتاح في وقت لاحق لمستخدمي أندرويد على متجر جوجل.

كيف يمكن التسجيل في تطبيق تباعد ؟

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عند التسجيل في تطبيق تباعد لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث ويتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/غير نشط).

ما هي متطلبات تشغيل تطبيق تباعد على الهاتف ؟

يخدم تطبيق تباعد جميع الأفراد الموجودين في السعودية ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقًا على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.

هل يحتاج تباعد إلى اتصال دائم بالإنترنت ؟

يعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

كيف يتعرف التطبيق على المصابين ؟

يتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب من خلال البلوتوث، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.

كيف يتم إشعار المستخدم بوجود خطر ؟

يشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يومًا الماضية وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، سيشعر التطبيق المستخدم عن طريق ھاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

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