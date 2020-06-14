- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. الزعاق : كسوف حلقي مميز الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الزعاق : كسوف حلقي مميز الأسبوع المقبل
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق إن المملكة ومعظم دول الخليج على موعد مع كسوف الشمس الحلقي المميز الذي سيحدث يوم الأحد المقبل.
وأضاف الزعاق أن الكسوف الحلقي المقبل سيشاهد في مساحات واسعة من العام من بينها منطقة الخليج ما عدا جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب السعودية واليمن حيث سيشاهدونه حلقيًا.
ما هو الكسوف ؟
المعروف أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض، وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.
وللكسوف عدة أنواع منها:
الكسوف الكلي
ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر الحلقة ماسية، ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر.
الكسوف الجزئي
يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.
الكسوف الحلقي
الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية، وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الزعاق : كسوف حلقي مميز الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.