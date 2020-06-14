فيديو.. الزعاق : كسوف حلقي مميز الأسبوع المقبل

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق إن المملكة ومعظم دول الخليج على موعد مع كسوف الشمس الحلقي المميز الذي سيحدث يوم الأحد المقبل.

وأضاف الزعاق أن الكسوف الحلقي المقبل سيشاهد في مساحات واسعة من العام من بينها منطقة الخليج ما عدا جنوب مسقط بسلطنة عمان وجنوب السعودية واليمن حيث سيشاهدونه حلقيًا.

ما هو الكسوف ؟

المعروف أن كسوف الشمس هو نوع من الكسوف يحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا ويكون القمر في المنتصف أي في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري بحيث يلقي القمر ظله على الأرض، وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء.

وللكسوف عدة أنواع منها:

Advertisements

الكسوف الكلي

ويحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر الحلقة ماسية، ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر.

الكسوف الجزئي

يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وشبه ظل القمر في هذه الحالة هي المنطقة التي لا يرى كامل قرص الشمس منها أي أن قرص الشمس لن يشاهد كاملًا من هذه المناطق، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس.

الكسوف الحلقي

الكسوف الحلقي أو الخاتميّ (بالإنجليزية: Annular eclipse) ويحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظلّ وقد تصل فترة حلقتيه إلى اثنتي عشرة دقيقة وثلاثين ثانية، وذلك بسبب المسافة الأكبر التي يجب على قرص القمر الصغير أن يقطعها.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









