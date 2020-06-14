رغم ارتفاع حالات كورونا لا إجراءات إضافية في الرياض .. لماذا ؟

2020-06-14

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بالرغم من ارتفاع حالات كورونا في الرياض مقارنة بباقي المدن السعودية إلا أنه لم يتم فرض المزيد من الضوابط والإجراءات الاحترازية مثل: تمديد ساعات منع التجول أو فرض قيود على دخول العاصمة أو الخروج منها ما يطرح السؤال حول السبب في هذا الأمر.

إحصائيات كورونا في الرياض

وتتصدر الرياض المدن السعودية، فيما يخص عدد حالات فيروس كورونا المؤكدة، وكذلك فيما يخص عدد الحالات النشطة ومعدلات التعافي.

وبحسب موقع إحصائيات وزارة الصحة، فقد سجلت الرياض 33,958 حالة كورونا مؤكدة وحدها، تعافى منهم 19,755 فيما لا يزال 14,099 شخصًا يتلقون العلاج.

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أرقام كورونا في المملكة

وبلغ إجمالي عدد حالات كورونا في المملكة 127,541 حالة، تعافى منهم 84,720 ، فيما وصلت الحالات النشطة التي تتلقى العلاج في كافة مدن ومناطق المملكة 41,849 حالة منهم 1,855 حالة حرجة تتلقى العلاج اللازم في العناية المركزة، بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 972 وهو معدل متدنٍ للغاية إذا ما قورن بمعدل الوفيات في العديد من دول العالم.

متابعة لحظية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن خطة العودة التي وضعتها الجهات المختصة تسير بشكل صحيح وأنه يجري مراقبة الأوضاع في كل منطقة بدقة وحال حدوث أية تطورات تستدعي التدخل بفرض المزيد من الاحترازات سيتم التدخل في الحال.

وأوضح متحدث الصحة أن هناك دائمًا مراكز متخصصة ومراكز للطوارئ والأزمات والقيادة والتحكم ومراكز على مستوى المملكة تتابع كل ذلك على مدار اليوم لضمان أن كل الاحتياجات يتم تلبيتها بتوفير الاستيعابية والقدرة اللازمة والرعاية الطبية المواكبة لها وأن كل من يحتاج إلى الرعاية الصحية يحصل عليها.

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