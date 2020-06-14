- 1/3
- 2/3
- 3/3
أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.
وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.
في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسوريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-14
أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.
وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
05:31 PM
استمرار التواصل على مستوى منخفض
أجلت روسيا وتركيا محادثات وزارية كان من عقدها، اليوم (الأحد)، لبحث ملفي ليبيا وسورية، حيث يساند البلدان أطرافًا مختلفة في صراعين طال أمدهما.
وذكرت وزارة الخارجية التركية، أن الوزير مولود جاويش أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف قررا تأجيل المحادثات خلال مكالمة هاتفية اليوم، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت الوزارة إلى أن نائبا وزيري البلدين سيستمران في التواصل والمحادثات في الفترة المقبلة، فيما تعقد المحادثات على المستوى الوزاري في موعد لاحق.
وكان من المقرر أن يزور لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إسطنبول لعقد تلك المحادثات، التي تأجلت دون ابداء أسباب.
، في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم انعقادها.. روسيا وتركيا تؤجلان محادثات وزارية حول ليبيا وسورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.