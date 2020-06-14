، إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بعد إصابة أحد العاملين بكورونا ،

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أخلت سلطات الاحتلال، منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.
وأخلي منزل الرئيس الإسرائيلي من الموظفين، وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.
وبحسب "روسيا اليوم"، كان مكتب ريفلين الإعلامي قد أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.
وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة؛ للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضًا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.
وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ مما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.
وسجلت إسرائيل في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت، 177 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.فيروس كورونا الجديد
إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بعد إصابة أحد العاملين بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-14
أخلت سلطات الاحتلال، منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.
وأخلي منزل الرئيس الإسرائيلي من الموظفين، وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.
وبحسب "روسيا اليوم"، كان مكتب ريفلين الإعلامي قد أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.
وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة؛ للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضًا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.
وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ مما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.
وسجلت إسرائيل في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت، 177 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:41 PM
إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر
أخلت سلطات الاحتلال، منزل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا.
وأخلي منزل الرئيس الإسرائيلي من الموظفين، وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.
وبحسب "روسيا اليوم"، كان مكتب ريفلين الإعلامي قد أعلن أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.
وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة؛ للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضًا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.
وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي؛ مما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.
وسجلت إسرائيل في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت، 177 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.
، إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بعد إصابة أحد العاملين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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