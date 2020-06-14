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واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ؛ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضًا.
كما صرفت الأدوية لـ130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصًا.
14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 05:35 PM
التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيةبالصور.. العيادات الطبية المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة
واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.
وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ؛ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضًا.
كما صرفت الأدوية لـ130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصًا.
، بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بحجة ،
المصدر : الخليج 365
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