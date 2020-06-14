بالفيديو.. (يستوقفون المارة في حراج الكمبيوتر) عمالة البرامج والسيديات المنسوخة يعودون

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الرياض - علي القحطاني - رافع الشمراني (صدى): حصلت "صدى" على مقاطع فيديو توثق عودة عمالة البرامج و"السيديات" المنسوخة إلى الشوارع من جديد. حصلت "صدى" على مقاطع فيديو توثق عودة عمالة البرامج و"السيديات" المنسوخة إلى الشوارع من جديد. وأوضحت المقاطع، وقوف العمالة في الشوارع لاستهداف المارة في حراج الكمبيوتر، مما جعلهم يسببون ازدحاماً بالسوق، بالإضافة إلى عدم التزام البعض منهم بلبس الكمام.

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