شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منشأة كبرى في عسير بعد مخالفتها الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):رصدت أمانة منطقة عسير، مخالفة إحدى المنشآت التجارية الكبرى للإجراءات الاحترازية الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأعلن أمين المنطقة، الدكتور وليد الحميدي، أنه تم إغلاق المنشآت وجارِ اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظامًا، وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها.
يأتي بعد رصد مخالفتها للتدابير الاحترازية الوقائية الضرورية للحفاظ على صحة مرتادي السوق والعاملين في المنشأة.
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