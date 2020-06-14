شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ثمانينية مصابة بالسكري تتعافى من الفيروس في ينبع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تمكنت سيدة ثمانينية مصابة بداء السكري، من التعافي من الفيروس المستجد ومغادرة الحجر الصحي بمدينة ينبع الصناعية اليوم الأحد.

وتبلغ السيدة من العمر 82 عاماً؛ حيث تم تسجيل الثمانينية ضمن الحالات الإيجابية بالفيروس المستجد بمدينة ينبع الصناعية منذ أيام عدة، حيث أصرت عند إصابتها على عزل نفسها بالمحجر الصحي حفاظًا على أبنائها وأحفادها من انتقال ‏عدوى الإصابة.

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وغادرت الحجر الصحي وهي تتمتع بصحة جيدة عائدة بسلامة إلى أسرتها وذويها؛ فيما قدمت شكرها لجميع أفراد الكادر الطبي بالهيئة الملكية بينبع على الرعاية الفائقة التي أحيطت بها منذ إصابتها.