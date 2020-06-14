اخبار السعوديه

تركيا تبكي إزالة اسم سليمان القانوني من شارع بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن تركيا تبكي إزالة اسم سليمان القانوني من شارع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وقع خبر إزالة اسم "سليمان القانوني" من أحد شوارع الرياض، كالصاعقة على رأس تركيا التي ظلت تتباكى على هذا الإجراء.

واعتبرت تركيا ممثلة في وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن إزالة الاسم لن يمحو التاريخ، ليتساءل المواطنون عن هذا التاريخ الذي تتحدث عنه الوكالة.

Advertisements

وأطلقت تركيا الكذبة وصدقتها، إذ أكملت الوكالة تعليقها قائلة " المؤسف أن تكون صفحات التاريخ ألعوبة في التنازعات السياسية ويكون تقييم الشخصيات التاريخية أمرًا نسبيًا خاضعًا للمتغيرات السياسية فيغدوا من كان "بطلًا تاريخيًا" بالأمس سفاحًا اليوم " .

ويُثير هذا التعليق السخرية بل والشفقة عليهم، وذلك جنبًا مع جنب لإثارته التساؤلات عن أي بطلًا يقصدونه وأي تاريخ صنعه سليمان القانوني في المملكة بل وفي الوطن العربي كله، أيقصدون نهبه ثروات البلاد أم سرقته لأجزاء من الحجر الأسود أم جرائمه الكثيرة الأخرى؟.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تبكي إزالة اسم سليمان القانوني من شارع بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا