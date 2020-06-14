شكرا لمتابعة خبر عن تركيا تبكي إزالة اسم سليمان القانوني من شارع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وقع خبر إزالة اسم "سليمان القانوني" من أحد شوارع الرياض، كالصاعقة على رأس تركيا التي ظلت تتباكى على هذا الإجراء.

واعتبرت تركيا ممثلة في وكالة أنباء الأناضول الرسمية، أن إزالة الاسم لن يمحو التاريخ، ليتساءل المواطنون عن هذا التاريخ الذي تتحدث عنه الوكالة.

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وأطلقت تركيا الكذبة وصدقتها، إذ أكملت الوكالة تعليقها قائلة " المؤسف أن تكون صفحات التاريخ ألعوبة في التنازعات السياسية ويكون تقييم الشخصيات التاريخية أمرًا نسبيًا خاضعًا للمتغيرات السياسية فيغدوا من كان "بطلًا تاريخيًا" بالأمس سفاحًا اليوم " .

ويُثير هذا التعليق السخرية بل والشفقة عليهم، وذلك جنبًا مع جنب لإثارته التساؤلات عن أي بطلًا يقصدونه وأي تاريخ صنعه سليمان القانوني في المملكة بل وفي الوطن العربي كله، أيقصدون نهبه ثروات البلاد أم سرقته لأجزاء من الحجر الأسود أم جرائمه الكثيرة الأخرى؟.