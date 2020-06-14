شكرا لمتابعة خبر عن توجه لإصدار لائحة مختصة بتراخيص سكن العمالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، أنها تتجه لإصدار لائحة مختصة بتراخيص سكن العمالة، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي، ستتضمن اشتراطات جديدة لنظام الاستثمار في توفير مساكن جديدة للعمالة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين، الدكتور أحمد قطان، خلال ورشة نظمتها غرفة الشرقية عن بعد، إن هناك توجهاً لربط منح تراخيص العمل بتوفير مواقع مناسبة ومرخصة لسكن العمالة.

وأشار الدكتور أحمد قطان إلى أنه تم تشكيل لجنة بأمر سام، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، لتولي مهام تنظيم سكن العمال، كما أنها اتخذت عدة إجراءات عاجلة فيما يتصل بالحد من انتشار الفيروس المستجد وسط العمالة؛ فيما سيتم تخصيص أراض وطرحها للمستثمرين المحليين لبناء وحدات سكنية للعمال.

وأكد "قطان" أنه تمت دراسة موضوع سكن العمال داخل الحيز العمراني وأخذ كافة المرئيات المتعلقة حوله للخروج بأفضل صيغة له، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والبيئة وتوفير حياة كريمة للعامل.