شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء»: ارتفاع مستوى التوفر إلى المتوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن ارتفاع مستوى التوفر إلى المستوى المتوسط ونعمل للوصول إلى المستوى العالي.

وأوضح متحدث الغذاء والدواء، أن نسبة توفر الكمامات في الصيدليات ارتفعت بمقدار 188% عما كانت عليه قبل 14 يوما، لافتًا إلى أن عدد المصانع المحلية للكمامات بلغ 9 مصانع، وتنتج أكثر من مليونين ونصف من الكمامات يوميًا.

‏‎وأشار إلى أنه بلغ متوسط الاستيراد للكمامات 10 ملايين كمامة يوميا خلال الأيام الماضية، والعدد في ازدياد، مضيفًا: " الجهود الرقابية جهود مشتركة بين التجارة والصحة والغذاء والدواء لضمان التوفر والجودة " .