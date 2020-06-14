شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «متحدث الصحة»: معدل نمو العدوى ينخفض ولكن هناك ارتداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أن معدل نمو العدوى ينخفض، حتى نزل تحت مستوى 1، لافتًا إلى أن هناك ارتداد للمنحنى وارتفاع في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن الازدياد في الحالات الحرجة، يكون خلفه أعداد ممن يحتاجون الرعاية الصحية، ولم تزد أعدادهم إلا لوجود انتشار للعدوى بشكل نشط في أفراد المجتمع، ويُربط بعدة عوامل، أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.

وقال متحدث الصحة، أنه يوجد مسارين أمام الجميع: إما ارتفاع العدوى والانتشار للفيروس؛ فيما نعود لحياتنا بحذر ونحقق أهدافنا من أمان صحي، مشيرًا إلى أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة.

وأعلن الدكتور العبدالعالي، عن إطلاق خدمة "تباعد" عبر الهواتف الذكية بحيث يوضح الحالات المخالطة للأشخاص، مضيفًا: " خدمة تباعد تتيح للشخص معرفة ما إذا كان مخالطًا لحالة سابقة إضافة إلى احتواء الحالات المصابة والمخالطة للحد من انتشار الفيروس" .