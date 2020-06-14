مستشفى الشميسي خلال المراحل الأخيرة من بناءها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة قديمة، مستشفى الشميسي خلال اللمسات الأخيرة من البناء، وقد التقطت في السبعينات الهجرية والخمسينات الميلادية. كشفت صورة قديمة، مستشفى الشميسي خلال اللمسات الأخيرة من البناء، وقد التقطت في السبعينات الهجرية والخمسينات الميلادية. وفي عام 1952، كان الملك سعود (ولي العهد آنذاك) "رحمه الله" قد أمر بإنشاء مستشفى في مدينة الرياض بسعة 400 سرير بعد أن تبرع بالأرض اللازمة التي يقام عليها المشروع، وتم افتتاح المستشفى عام 1956 برعاية مؤسسه عندما أصبح ملكاً وحمل اسمه، واشتهر المستشفى باسم "مستشفى الشميسي" نسبة للحي الذي يقع فيه.

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