وزارة الصحة تجدد ندائها للتبرع بالدم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الصحة المواطنين، والمقيمين إلى التبرع بالدم بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. دعت وزارة الصحة المواطنين، والمقيمين إلى التبرع بالدم بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. وقالت الوزارة بأن المتبرع الواحد، قد يساهم في إنقاذ حياة ثلاث حالات، موضحة طريقة التبرع من خلال تطبيق "موعد" المتوفرعلى متاجر الهواتف الذكية. يذكر أن اليوم 14 يونيو، يوافق اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، المناسبة السنوية لشكر المتبرعين طوعًا بالدم دون مقابل، لإنقاذ الأرواح

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