شكرا لمتابعة خبر عن أمر ملكي بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "حفظه الله"، أمرًا بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة.

من جانبه، ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة، صدور الأمر الملكي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين-أيدهما الله-.

وأكد أن الاهتمام يأتي في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وأفاد بأن الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.