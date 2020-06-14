شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يحقق طموحه في تسلق الجبال والسير على الحبال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حقق مواطن شاب يعمل طبيباً للأسنان، طموحه وهوايته غي تسلق الجبال؛ حيث ظهر في صورٍ يسير على الحبال، في مشاهد حبست أنفاس الكثير، مؤكدًا أن هذه الرياضة تحتاج الكثير من التوازن على مشط القدم.

وأوضح الشاب: " لذلك ابتكر متسلقو الصخور طريقه للتدريب على التوازن بالمشي على حبال النايلون tubular nylon المستخدمة في صناعة نقاط التثبيت على الجبال، ومع مرور الوقت تطورت هذه الممارسة إلى رياضة مستقلة slackline ولها أنواع مختلفة، منها المشي على الحبال الشاهقة highlining والتي اتقنتها "، بحسب تقرير لموقع" العربية. نت".

واستطرد المواطن الشاب: " بعد تعلمي أساسيات رياضة المشي على الحبال، سافرت لحضور مهرجانات عالمية خاصة لهذه الرياضة، مما ساعدني في تطوير مهاراتي، لاسيما أن هذا النوع من الرياضة يعتبر آمنا، فلها العديد من وسائل السلامة تجعلها أكثر أماناً، منها حزام السلامة المرتبط بالحبل نفسه ".

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وأضاف: " التوازن يتم بدون تفكير لكون الجسم لديه قابلية على التكيف لعدم السقوط، وتحتاج هذه الخاصية لتدريب الجسم على التوازن ورفع الكفاءة في هذا المجال، فرياضة المشي على الحبال تساهم بالتحكم في عملية التنفس لزيادة كفاءة العضلات والمخ ".