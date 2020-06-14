شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 4233 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1735 في منطقة الرياض.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2172 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 84720 حالة؛ فيما سجلت 40 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 972 وفاة.