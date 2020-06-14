شكرا لمتابعة خبر عن "تراضي" تصلح بين متخاصمين في قضية قتل الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):استطاعت منصة "تراضي" التابعة لوزارة العدل قدرتها على تعزيز قيم المصالحة والتراضي بين المتخاصمين وتسجل قصصاً إنسانية في الصلح ربما كانت في وقت سابق تتطلب جهوداً بشرية حثيثة لتسطيرها وإنجازها.
وكان آخر صلح لـ"تراضي" هي قضية قتل في الأحساء والتي انتهت بالتنازل دون مقابل ولوجه الله تعالى عبر إجراءات يسيرة عن بعد.
وتفاصيل القصة التي يرويها والد الجاني بأنه كان هناك رغبة للصلح من جانب ذوي القتيل، وفي ظل كورونا كانت التأجيلات مستمرة حتى أخبره ابنه عن منصة تراضي واقترح الدخول إليها وتقديم طلب للصلح، وبالفعل قاموا بالدخول إلى المنصة وتقديم الطلب، وبعد وقت قصير واستيفاء كل شئ تم الصلح والتراضي بين الطرفان دون مقابل عبر الإتصال المرئي.
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