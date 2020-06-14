متنزهون يتسببون في حريق وسقوط «شجرة سدر معمره» بنجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): شهدت مدينة نجران، اندلاع حريق تسبب في بعض المتنزهين ما أدى إلى سقوط "شجرة سدر معمره" بمتنزه "عاكفه". شهدت مدينة نجران، اندلاع حريق تسبب في بعض المتنزهين ما أدى إلى سقوط "شجرة سدر معمره" بمتنزه "عاكفه". والسدر هي شجرة معمرة دائمة الخضرة شوكية متفرعة قوية تحمل أثماراً صالحة للأكل ترتفع إلى ما يقرب من 80 قدما.

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