بـ927 حالة.. الرياض تتصدر قائمة التعافي

تصدَّرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية من حيث حالات التعافي، مُسجلةً شفاء 927 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 84720 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا، بينما سجلت الحالات الحرجة الجديدة 12 حالة فقط، في انخفاض واضح بعدد الحالات خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق موقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، تم تسجيل 277 حالة تعافٍ من الفيروس في مكة المكرمة و139 في جدة، و129 في المدينة المنورة، و100 في الدمام، و96 في تبوك.

فيما سجلت الهفوف 54 حالة تعافٍ، والخبر 36، والدرعية 36، والطائف 35، والمزاحمية 29، والجبيل 26، والظهران 26، والقطيف 25، وخميس مشيط 23، وكل من القنفذة والمبرز 13.

كما تم تسجيل 10 حالات في حائل، و9 نجران، و8 في حوطة بني تميم، و7 حالات في كل من خليص وينبع وبيش والخرج ووادي الدواسر، و6 حالات في كل من الرويضة وأحد رفيدة ومحايل والبشائر، و5 حالات في كل من صفوى وحريملاء.

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وتم أيضًا تسجيل 4 حالات في كل من المضة، وبيشة والموية وضبا والقويعية، و3 حالات في كل من أبها والنماص وأملج والخفجي، والجفر، وحالتين في كل من حوطة سدير، والمجمعة والزلفي وبقيق والعيون وظهران الجنوب والليث وحقل والسليل ورماح والنعيرية والسحن،

وسُجِّلت حالة تعافٍ واحدة في كل من الرين الحرجة وشواق وعرعر وبريدة والباحة وجازان ووادي بن هشبل والمحاني وأبو عريش والدوادمي ورابغ وسبت العلاية والمندق والشملي والمخواة والبجادية والقوز والحناكية والعويقيلة وشرورة وبلجرشي والعلا وتيماء وليلى وشقراء وتمير ومرات والمظيلف وساجر وراس تنورة وبللسمر والهدا.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172؛ ما يرفع الإجمالي إلى 84720.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 972 حالة، بعد تسجيل 40 حالة.

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