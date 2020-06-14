تستمر حتى التاسعة مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات «الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات» مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة بحبات البَرَد على 4 مناطق بالمملكة
تنبيهات الأhttps://ajel.sa/rDVM7s/رصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تنبه لأمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.