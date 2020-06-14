«الأرصاد» تنبه لأمطار رعدية على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات «الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات» مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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