بالأرقام.. «الصحة» تعلن خريطة توزيع إصابات كورونا في المملكة

الحالات الحرجة تنخفض لـ12 فقط
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 4233 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 1735 حالة، تلتها جدة بـ 352 حالة ثم مكة المكرمة بـ314 حالة.
وجاءت باقي المدن كالتالي: (161 في الدمام، 158 في المدينة المنورة، 147 في الهفوف، 144 في القطيف، 137 في الخبر، 88 في الظهران، 74 في الطائف، 63 في خميس مشيط، 54 في الخرج، 53 في أبها، 53 في نجران، 50 في وادي الدواسر، 46 في المبرز، 45 في صفوى، 41 في الجبيل، 34 في حريملاء، 30 في الدرعية، 29 في حفر الباطن، 23 في ينبع، 22 في حوطة بني تميم، 17 في العيون، 16 في محايل، 16 في المزاحمية، 15 في جازان).
وبحسب وزارة الصحة توزعت باقي الحالات كما يلي: (14 في تبوك، 13 في بيشة، 12 في ضرما، 11 في حائل، 11 في المجمعة، 11 في الدلم، 11 في ساجر، 10 في رنية، 9 في بيش، 8 في الرويضة، 7 في رماح، 7 في شقراء، 7 في رجال ألمع، 6 في العيدابي، 6 في عفيف، 6 في أبو عريش، 6 في الدوادمي، 6 في سراة عبيدة، 6 في سبت العلاية، 6 في المجاردة، 6 في ظهران الجنوب، 5 في بريدة، 5 في الحناكية، 5 في شرورة، 5 في القويعية، 5 في راس تنورة، 4 في فرسان 4 في أحد رفيدة 4 في عنيزة 4 في نمرة 4 في مهد الذهب 4 في ثادق 4 في الليث 4 في السليل 4 في قرية العليا 4 في الجفر 3 في بدر الجنوب، 3 في المضة، 3 في العارضة، 3 في قيا، 3 في الخرمة، 3 في القوز).
فيما سجلت حالتان في كل من (الحرجة، عرعر، الزلفي، الكامل، البجادية، صامطة، صبيا، تثليث، القنفذة، ليلى، المذنب، وادي الفرع، ثريبان، السحن، القريع).
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172، ما يرفع الإجمالي إلى 84720.
وبلغت الحالات الحرجة الجديدة 12 حالة فقط في انخفاض واضح بعددها خلال الأسبوعين الماضيين .
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 972 حالة، بعد تسجيل 40 حالة.
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