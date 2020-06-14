تفاصيل وفاة ابنة الإعلامي محمد الخضير بعد مكوثها 3 أيام في العناية المركزة

تصدر الإعلامي محمد الخضير، اليوم الأحد، مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي «جوجل»، بعد الإعلان عن وفاة ابنته سيلين إثر حادث غرق في حمام السباحة داخل منزل الأسرة.

وقال محمد الخضير، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ناعيًا ابنته سيلين ذات الخمس سنوات: «بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.. توفيت طفلتي».

وقبل 3 أيام تعرضت ابنة الإعلامي محمد الخضير لحادث غرق، إذ غرقت في حمام السباحة داخل منزل عائلتها وانقطع الأكسجين عنها، وظلت في العناية المركز حتى وافتها المنية.

رواد تويتر ينعون سيلين محمد الخضير

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وقبل وفاتها، طالب محمد الخضير متابعيه على صفحته على موقع «تويتر»، بالدعاء لابنته سيلين، قائلًا: «ابنتي في غيبوبه يارب هو عليك هيّن يارب هي بين يدي رحمتك، لا اعتراض على أمرك راضين بقضائك فأرضنا بعظيم جبروتك وقدرتك اللهم اجعل الخيرة بشفائها».

فاستجاب رواد موقع «تويتر» ودشنوا هاشتاجًا بعنوان سيلين محمد الخضير من أجل الدعاء لها، لذلك أصابهم الحزن بإعلان وفاتها ودعوا لعائلتها بالصبر والسلوان.

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