قيمتها نصف مليون ريال وتم استردادها
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد قيامه بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة.
جاء ذلك، حسبما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري.
وذكر التويجري أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت من استرداد المسروقات والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (5,00,000) ريال، بعد أن عمل المتهمين على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض.
وأضاف أنه جرى إيقاف المتورطين واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تشكيل عصابي من خمسة وافدين سطوا على مستودع عطورات بحي السلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.