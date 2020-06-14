القبض على تشكيل عصابي من خمسة وافدين سطوا على مستودع عطورات بحي السلي

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، بعد قيامه بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة.

جاء ذلك، حسبما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري.

وذكر التويجري أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكّنت من استرداد المسروقات والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف (5,00,000) ريال، بعد أن عمل المتهمين على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقاف المتورطين واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.