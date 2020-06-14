أخبار السعودية اليوم.. إطلاق تطبيق تباعد.. وتوقعات لأمطار متفاوتة على 6 مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 14 يونيو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها إطلاق تطبيق تباعد لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، وإجراءات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية وتوقعات بأمطار متفاوتة على 6 مناطق.

إطلاق تطبيق «تباعد» لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» تطبيق تباعد لإشعار المستخدمين في حال مخالطة شخص تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا خلال الـ ١٤ يومًا الماضية.

تعرف على إجراءات الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

حدد بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول على قرض الأسرة الذي يُمنح للأسر المحدودة الدخل؛ لمساعدتها على تحمُّل تكاليف وأعباء الحياة.

«الحصيني» يتوقّع أمطارًا متفاوتة على 6 مناطق بالمملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مناطق عدة بالمملكة.

تطبيق تباعد يرد على أسئلة الخصوصية والتسجيل وإشعار المخالطين للمصابين بكورونا

أجاب تطبيق تباعد، الذي أُطلق لإشعار المُخالطين للمصابين بفيروس كورونا، على مجموعة من الأسئلة حول كيفية عمله ومدى حفاظه على خصوصية المرضى، موضحًا أنه متاح للجميع حتى مَن لديهم إيقاف خدمات.

وفاة نجل الشيخ خالد المصلح

أعلن اليوم الأحد الشيخ خالد المصلح، وفاة نجله عبدالله، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.

«أمانة الجوف» تستبدل الأرصفة المكسورة والمتهالكة في سكاكا

واصلت أمانة منطقة الجوف، جهودها في إنجاز حملة معالجة التشوّه البصري من خلال إصلاح واستبدال الأرصفة المكسورة والمتهالكة، داخل الأحياء بمدينة سكاكا.

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«أمانة عسير» تعدِّل مسارات طريق الملك عبدالعزيز في أبها

بدأت أمانة منطقة عسير أعمال تعديل مسارات طريق الملك عبدالعزيز وسط مدينة أبها لفك الاختناقات المرورية، وذلك بناءً على موافقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

غدًا.. مجلس الشورى يناقش تعديل نظام ضريبة الدخل

يستأنف مجلس الشورى صباح غدٍ الإثنين، جلسات أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، بمناقشة أعمال جلساته العادية الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين والسادسة والأربعين على مدى ثلاثة أيام، والمخصصة لإبداء الأعضاء وجهات نظر حول ٣٠ موضوعًا، مع استعراض تقارير عديد من الجهات والمؤسسات.

«تعليم الرياض» تحصد 10 مراكز متقدّمة في أولمبياد التصميم الفني

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول في أولمبياد التصميم الفني، الذي ترعاه وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم وتشرف عليه الإدارة العامة للنشاط «بنات»، وذلك بمجال «البحث العلمي»، بالإضافة إلى تسعة مراكز متقدمة في مجالات الجائزة الأخرى.

أكثر من 100 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى السليل

قدّم مستشفى السليل خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـ107 مستفيدين ومستفيدات، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى هاتفيًّا وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.

«أمانة جازان» تكثف الرقابة الصحية بالحد الجنوبي للوقاية من كورونا

كثفت أمانة منطقة جازان، ممثلة ببلدية مركز القفل بالحد الجنوبي، أعمال الرقابة الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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