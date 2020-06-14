وزارة الصحة: تسجيل 4.233 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 972

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 127541، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2172، ما يرفع الإجمالي إلى 84720.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 972 حالة، بعد تسجيل 40 حالة.