إتلاف 350 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة في القطيف

تواصل بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف الجولات الرقابية والتفتيشية التي تستهدف المنشآت التجارية والغذائية والمرافق المتعلّقة بالصحة العامة، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 350 كجم مواد غذائية مجمدة غير صالحة لاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن المواد الغذائية المضبوطة ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء الحفظ والتخزين وعدم كفاءة ثلاجات التبريد، مبينًا استدعاء مالك المركز التجاري واتخاذ الإجراء اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.

وأكد الحسيني استمرار الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار جائحة كورونا.

وشدد على التأكد من سلامة المواد الغذائية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية الضامنة لسلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز 940.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

إتلاف 17 ألف كيلو لحوم فاسدة داخل مسلخ مخالف بالقطيف

أمانة الشرقية: 700 مخالفة و200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل بالقطيف

اندلاع حريق في مبنى سكني بحي الجارودية بالقطيف.. وإجلاء ١٤ شخصًا