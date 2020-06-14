إتلاف 350 كيلوجرامًا مواد غذائية فاسدة في القطيف

خلال جولات رقابية وتفتيشية
تواصل بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف الجولات الرقابية والتفتيشية التي تستهدف المنشآت التجارية والغذائية والمرافق المتعلّقة بالصحة العامة، والتي أسفرت عن مصادرة وإتلاف 350 كجم مواد غذائية مجمدة غير صالحة لاستهلاك الآدمي.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن المواد الغذائية المضبوطة ظهرت عليها علامات التلف والفساد لسوء الحفظ والتخزين وعدم كفاءة ثلاجات التبريد، مبينًا استدعاء مالك المركز التجاري واتخاذ الإجراء اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالف.
وأكد الحسيني استمرار الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار جائحة كورونا.
وشدد على التأكد من سلامة المواد الغذائية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية الضامنة لسلامة المنتج للمواطن والمقيم، داعيًا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز 940.
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