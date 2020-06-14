دعت القطاعين الحكومي والخاص والأفراد إلى استخدامها
حدّثت الهيئة العامة للمساحة، الخارطة الرسمية للمملكة العربية السعودية، ليوضح بها شبكة الطرق الرئيسة وسكة الحديد والمنشآت الصناعية الكبيرة والمساحات الزراعية الكبيرة والغطاء النباتي.
كما ضمّت أيضًا توضيحًا للمعالم الطبيعية مثل الأودية والجبال والارتفاعات، وأسماء الأماكن للمعالم والمظاهر الطبيعية والصناعية، بالإضافة للحدود الدولية للمملكة.
ودعت الهيئة المستخدمين في القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، إلى استخدام الخارطة المحدثة التي تتوفر باللغتين العربية والإنجليزية وبعدد من الصيغ الرقمية، مبينة أنه يمكن الحصول عليها عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط بالضغط هنا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بلغتين وعدة صيغ رقمية.. «الهيئة العامة للمساحة» تحدث الخارطة الرسمية للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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