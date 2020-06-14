بدء القبول في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة للفصل التدريبي الأول بالعام الجديد

بدأت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الأحد، القبول في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1441/ 1442هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحّد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط اضغط هنا .

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن أعمال القبول بالكلية وتسلّم الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول بتاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى 7 / 11 / 1441هـ، منوهًا بأن الكلية ستفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي اعتبارًا من 4 / 11 / 1441 هـ حتى17 / 11 / 1441هـ؛ حيث إن الدبلوم المسائي متاح للمواطنين والمقيمين، فيما سيبدأ برنامج اللغة الإنجليزية المكثّف لخريجي الكليات التقنية والاتصالات اعتبارًا من 14 / 11 / 1441هـ حتى 25 / 11 / 1441هـ.

وبيّن عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وصول رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجّل في الطلب لشأن القبول والترشيح، لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع، ولن تُقبل أوراق أيّ متدرب بدون التسجيل على الموقع، لافتًا النظر إلى أن التخصصات في الكلية لبرنامج الدبلوم تشمل تقنية الحاسب وتقنية الاتصالات والتقنية الإلكترونية بتخصص إلكترونيات صناعية وتحكم.

ونوّه بأن على المتقدّم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًّا في استمارة القبول الإلكتروني، داعيًا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب المنتظم في الفترة الصباحية.