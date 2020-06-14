اجتماعي / العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة



حجة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو 2020م في قسم الطوارئ 13 مستفيداً، وعيادة الباطنية 79 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 35 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 مريضا.

كما صرفت الأدوية لـ 130 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 71 شخصا.

//انتهى//

16:53ت م

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