

داكار 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس

ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.

وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.

وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب

// انتهى //

16:51ت م

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داكار 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السنغال إلى 4996 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 145 حالة جديدة أمس.ووفق آخر بيان صادر عن وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية، فقد سُجلت 128 حالة شفاء جديدة، رفعت عدد المتعافين في البلاد إلى 3228، كما ارتفعت الوفيات جراء جائحة كوفيد 19 إلى 60 وفاة، فيما يواصل 1707 أشخاص العلاج من الفيروس.وكانت الحكومة السنغالية، قد أعلنت قبل 10 أيام، عن تخفيف إجراءاتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، عقب احتجاجات شهدتها عدد من مدن البلاد.وشمل التخفيف السماح بإعادة فتح محطات النقل البري بين المدن، وتقليص ساعات حظر التجول، والسماح بفتح المطاعم وصالات الألعاب الرياضية // انتهى //16:51ت م0134

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السنغال تقترب من عتبة 5 آلاف إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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