السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" ينتزع 1,279 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو



الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التي زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2020م، من انتزاع 1,279 لغمًا منها لغمين اثنين مضادة للأفراد، و 238 لغمًا مضادة للدبابات و1,036 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 169,434 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

//انتهى//

16:49ت م

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