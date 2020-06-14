السعودية اليوم / سمو أمير المنطقة الشرقية يلتقي برئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية



الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، برئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي بن دبشي الشراري.

ونوه سموه بما سخرته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد "يحفظهما الله" لقطاع المياه، وما أنشأته من مشروعات عملاقة، وشبكات توزيع ممتدة، مشيداً بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من أجل توفير احتياج المستفيدين من المياه المحلاة، وخدمات قطاع المياه.

وأكد سموهً أهمية مواصلة العمل على مشروعات تحسين جودة المياه، وشبكات التوزيع، ومباشرة بلاغات المستفيدين، مع الحرص على التخطيط الشامل للمشروعات الإستراتيجية لقطاع المياه، لتشمل الأحياء القائمة والجديدة، والحرص على تكثيف الجهود التوعوية بأساليب الترشيد، والاستفادة المثلى من الموارد المائية، سواءً للقطاع السكني أو الحكومي أو التجاري، متمنياً سموه التوفيق لمنسوبي القطاع الشرقي.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على تقريرٍ موجز عن جهود القطاع خلال الفترة الماضية، شملت إحصائيات عن الخدمات المقدمة، وتضمن الجهود المبذولة لإنهاء أربعة مشروعات حيوية تسلمها القطاع مؤخراً، تجاوزت تكلفتها المالية 107 ملايين ريال، تعمل على زيادة نسبة التغطية، ورفع الضرر البيئي عن عدد من الأحياء، كما تقدم الخدمة لأكثر من 127 ألف مستفيد.

من جهته، قدم رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لخدمات المياه في المنطقة، مبيناً أن خدمات القطاع تتواصل من أجل تقديم خدمة ذات موثوقية عالية، مع استمرار مشروعات تحسين جودة المياه، ومشروعات إيصال الخدمات، وتحسين الاستجابة لبلاغات المستفيدين.

وأشار المهندس الشراري، إلى أن القطاع وزع أكثر من 164 مليون متر مكعب من المياه المحلاة منذ بداية الجائحة، وأجرى أكثر من 121 ألف اختبار لجودة المياه، وأكثر من 25 ألف رحلة للصهاريج، وأكثر من 35 ألف عملية ميدانية.

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16:27ت م

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