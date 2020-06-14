اقتصادي / أمانة الأحساء تضبط مستودع للأعلاف مخالف ومصادرة 21 طن أعلاف مجهولة المصدر



الأحساء 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

ضبطت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الجفر بالتعاون مع فرع وزارة التجارة، أمس، مستودعاً "مخالفاً " لأعلاف المواشي ومصادرة 21 طن من الأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن القائمين على المستودع المخالف يقومون بتعبئة الأعلاف الخاصة بالشركات المعتمدة وبيعها، إضافةً إلى إنتاج خلطات خاصة وتغليفها بمُغلّفات الشركات المعتمدة لإيهام العملاء بأنها من إنتاج تلك الشركات، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.

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16:08ت م

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