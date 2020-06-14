السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت والأسواق والمراكز التجارية



محايل 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة بارق تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بمركز جمعة ربيعه التابع للمحافظة ، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية من

// إنتهى//

16:00ت م

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محايل 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة بارق تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بمركز جمعة ربيعه التابع للمحافظة ، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن عسيري أن مراقبي البلدية قاموا بمتابعة تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأسفرت عن رصد عدد من المخالفات الوقائية ، مشيرا إلى أن الأنظمة واللوائح طبقت بحق المخالفين ، مؤكدا استمرار الجولات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في المحافظة والمراكز التابعة .// إنتهى//16:00ت م0111

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