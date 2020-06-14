

الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 619 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية ومساكن العمال، أسفرت عن قيد 57 مخالفة للمنشآت لعدم التقييد بالتدابير الصحية، ورصد 67 مخالفة تكدس في الأسواق و4 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، ومخالفة واحدة لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، و22 مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر.

وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الشرقية محمد الصفيان، أن تكثيف أمانة الشرقية الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وامتثالاً للتعليمات ،وتحقيقاً للبيئة الآمنة المتصديّة بوعيها للفيروس والحد من انتشاره، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عند رصد أي مخالفة مع مركز البلاغات (940).

//انتهى//

15:55ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 619 جولة رقابية تسفر عن رصد 67 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.