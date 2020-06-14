السعودية اليوم / منسوبو ومتطوعو الهلال الأحمر بالجوف يتبرعون بالدم في مستشفيات المنطقة



سكاكا 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس

شارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم، في حملة التبرع بالدم التي نظمتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، ونفذت في عدد من مستشفيات المنطقة .

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الجوف حمدان الضويحي، أن الحملة التي أطلقها المدير العام للفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، ممثلة بمستشفى النساء والولادة، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة، حيث تأتي المبادرة ضمن مبادرات الهيئة التي تسعى من خلال تقديم العمل الإنساني لأبناء المجتمع .

وبين أن الحملة انطلقت في مدينة سكاكا بالتزامن مع محافظات المنطقة ومراكزها، مؤكدا استمرار الفرع بالمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة لا سيما في ظل مواجهة جائحة فيروس

// انتهى //

15:52ت م

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سكاكا 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسشارك منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم، في حملة التبرع بالدم التي نظمتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، ونفذت في عدد من مستشفيات المنطقة .وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الجوف حمدان الضويحي، أن الحملة التي أطلقها المدير العام للفرع الدكتور تيمور بن شكر الله جان، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، ممثلة بمستشفى النساء والولادة، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة، حيث تأتي المبادرة ضمن مبادرات الهيئة التي تسعى من خلال تقديم العمل الإنساني لأبناء المجتمع .وبين أن الحملة انطلقت في مدينة سكاكا بالتزامن مع محافظات المنطقة ومراكزها، مؤكدا استمرار الفرع بالمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها الهيئة لا سيما في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا // انتهى //15:52ت م0105

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