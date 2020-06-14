شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 21 طن أعلاف مجهولة المصدر بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن القائمين على المستودع المخالف يقومون بتعبئة الأعلاف الخاصة بالشركات المعتمدة وبيعها، إضافةً إلى إنتاج خلطات خاصة وتغليفها بمُغلّفات الشركات المعتمدة لإيهام العملاء بأنها من إنتاج تلك الشركات، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات وفق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.
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