شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي سطا على مستودع عطورات بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

- استرداد مسروقات بنصف مليون ريال القت شرطة الرياض، القبض على تشكيل عصابي سطا على مستودع عطورات بحي السلي، واسترداد المسروقات التي تقدر بنصف مليون ريال. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ‏القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة وافدين يمنيين الجنسية في العقد الثالث من العمر، أقدموا بالسطو على أحد مستودعات العطورات وسرقة البضاعة المخزنة والتي تقدر قيمتها بخمسمائة ألف ( 5,00,000 ) ريال والعمل على إخفائها في أحد المستودعات بحي السلي في العاصمة الرياض حيث تم استرداد المسروقات، وجرى إيقاف المتورطين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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