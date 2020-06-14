شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 43 عاما .. صورة تسجل مبادرة لخادم الحرمين للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

نشرت دارة الملك عبد العزيز بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم صورة نادرة من مركز أرشيف الصور والأفلام التاريخية يرجع تاريخها إلى عام 1977 ، لإحدى مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للتبرع بالدم ، وذلك للتأكيد على مبادرات خادم الحرمين – حفظه الله - الإنسانية المتواصلة وتحفيزاً للجميع على التبرع بالدم .

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