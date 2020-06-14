شكرا لقرائتكم خبر عن التوثيق تم فى 30 دقيقة.. "تراضى " تسجل أول صلح فى قضية قتل بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

سجلت منصة "تراضي" الإلكترونية للصلح "عن بعد" التابعة لوزارة العدل، أول صلح بالتنازل عن قضية قتل بالأحساء وإثبات ذلك لدى المحكمة بالاتصال المرئي.

وبتكامل عدلي في سرعة إنهاء الإجراءات بين "تراضي" و"مركز التواصل الموحد 1950" و"المحاكمة عن بعد"، تم توثيق التنازل لدى المحكمة عبر الاتصال المرئي في أقل من نصف ساعة.

وتشير التفاصيل إلى أنه وبالتنسيق بين منصة "تراضي" ومركز التواصل الموحد 1950، اتفق الطرفان خلال ثلاثة أيام على التنازل دون أي مقابل مادي ثم وقعا على وثيقة الصلح إلكترونياً واعتمد محضر الصلح، ولكون نوع القضية يلزم إثباتها قضائياً، تم التنسيق مع المحكمة الجزائية بالأحساء وتحديد موعد لإثبات الصلح والتنازل لدى المحكمة، وتم إنهاء إجراءات إثبات التنازل عن بعد عبر (الاتصال المرئي).